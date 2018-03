IPO de gigante do alumínio atrai investidores peso-pesado A endividada gigante do alumínio UC Rusal assegurou apoio de um membro da família Rothschild, bem como de um dos homens mais ricos do sudeste da Ásia, como investidores em uma oferta pública inicial de ações (IPO) que bancos afirmam que poderá avaliar a companhia em até 25 bilhões de dólares.