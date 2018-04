IPOs têm retomada, mas valores seguem bem abaixo de 2008--E&Y As ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) em todo o mundo chegaram a 9,9 bilhões de dólares no segundo trimestre, ante 1,4 bilhão de dólares no primeiro trimestre, em meio a sinais de estabilização econômica, mas o capital levantado permaneceu muito abaixo dos níveis registrados em 2008, disse a Ernst & Young.