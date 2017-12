Irmão youtuber de John Green vira escritor

The New York Times

NOVA YORK - O youtuber Hank Green, irmão do conhecido escritor John Green – autor de best-sellers como Cidade de Papel e A Culpa é das Estrelas – vai entrar no meio editorial, com um livro a ser publicado até o fim do ano pela editora Dutton, nos Estados Unidos.

An Absolutely Remarkable Thing tem algo em comum com a literatura do Green mais velho: é protagonizado por uma jovem estudante de arte, chamada April May. Mas as semelhanças param por aí.

Enquanto John prefere o estilo mais adocicado, a protagonista do romance de Hank se envolverá com o mundo da internet após fazer um vídeo viral. A trama ainda toca em vários temas que podem fazer paralelo aos sentimentos de um youtuber de êxito: An Absolutely Remarkable Thing fala da fama na web e da ansiedade e dos problemas que ela traz.

Hank Green é conhecido como o apresentador de shows na internet como SciShow e CrashCourse, que têm fins educativos e são recheados de fatos interessantes. Ele também mantém um programa com John, chamado Vlogbrothers. Juntos, John e Hank mantêm 16 programas na internet, que já receberam mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube.

A Dutton é uma divisão da Penguim Random House e comprou os direitos do livro de Hank Green no mês passado. A editora afirma, porém, que o estilo de Hank é mais “sujo” que o do irmão. An Absolutely Remarkable Thing traz linguagem vulgar e temas adultos – o livro é direcionado a um público mais velho do que a legião de adolescentes que segue John Green (que, aliás, é publicado pela mesma editora nos Estados Unidos).

Se Hank é um autor novato, ele tem experiência em como trabalhar o marketing de um livro. Ele acompanhou de perto a ascensão de John, que foi abraçado pelo grande público especialmente por causa da própria grande exposição no You Tube. Antes de lançar o próprio livro, Hank acompanhará o irmão na turnê de lançamento de Tartarugas até Lá Embaixo, nova obra de John.