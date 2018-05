Itau prevê redução na carteira de veículos em 2013

"O ponto de inflexão (quando a originação de cada mês for maior do que os créditos que estão vencendo) da carteira de veículos deve ocorrer só no começo do ano que vem. Achávamos que seria encontrado em junho de 2013, mas provavelmente ficará para o começo do ano que vem", explicou ele, em teleconferência com a imprensa.

No entanto, Calderón explicou que a redução na carteira de veículos está menor do que a vista no ano passado. De abril a junho, os recursos destinados para a compra de veículos declinaram 6,7% ante março, para R$ 45,302 bilhões. No acumulado do ano até junho, a redução foi de 20% em 12 meses.