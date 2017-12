Itaú Unibanco compra fatia do BTG na Recovery Consultoria

O Itaú Unibanco informou nesta quinta-feira, 31, a seus acionistas que assinou contrato pelo qual se compromete a comprar 81,94% da participação do BTG Pactual no capital social da Recovery do Brasil Consultoria - empresa de recuperação de créditos em atraso.

A operação custará ao Itaú Unibanco R$ 640 milhões, a serem pagos após a obtenção das autorizações regulatórias e governamentais necessárias e do cumprimento de determinadas condições suspensivas.

O Itaú Unibanco compromete-se, na mesma operação, a adquirir aproximadamente 70% de um portfólio de R$ 38 bilhões em direitos creditórios relacionados às atividades de recuperação de carteiras de titularidade do BTG. O Itaú Unibanco pagará R$ 570 milhões em espécie ao BTG pela participação.