Itaú usa tom motivacional de Tite na Copa

O Itaú começa essa semana a comunicação para convocar os brasileiros a torcer pela seleção na Copa do Mundo da Rússia, que começa em 14 de junho. A partir desta quarta-feira, entra no ar um filme criado pela DM9 em que o banco apresenta seu novo garoto-propaganda: o técnico Tite, que comandará a equipe brasileira que vai disputar o mundial.

Segundo Fernando Chacon, diretor executivo de marketing da instituição financeira, trata-se de um importante investimento de comunicação do banco, uma vez que o Itaú não é só patrocinador da seleção brasileira – da principal, da feminina e da sub-20 – como também comprou os pacotes de transmissão das partidas pela TV Globo. Como o investimento é alto – segundo dados de mercado, só a cota da Globo gira em torno de R$ 180 milhões –, o executivo diz que é essencial acertar a mensagem.

A característica motivacional dos discursos do técnico brasileiro vai dar o tom do “teaser” da campanha, que estreia na quarta-feira, e do filme em si, que está programado mais para o fim do mês. Chacon diz que a comunicação não quer ignorar os problemas do Brasil – afinal, o País acabou de sair de uma das piores recessões da história –, mas a marca tentará propor uma visão otimista e de superação.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora Tite esteja sendo usado por outras marcas como garoto-propaganda – entre elas a Samsung –, o executivo do Itaú afirma que a criação da campanha levou mais em conta o perfil do técnico do que os objetivos comerciais do Itaú. “Em vez de o garoto-propaganda se adaptar à marca, desta vez o banco se adaptou ao Tite.”