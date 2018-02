Itaúsa tem lucro líquido de R$8,18 bi de janeiro a setembro

A holding de empresas Itaúsa anunciou nesta terça-feira, 10, que teve lucro líquido de janeiro a setembro de R$ 8,18 bilhões, ante resultado positivo de R$ 5,95 bilhões de reais um ano antes.

A empresa, que controla o Itaú Unibanco - maior banco privado do Brasil -, a Duratex, a Itautec e a Elekeiroz, divulgou lucro líquido de controladora de R$ 2,765 bilhões no período ante R$ 2,475 bilhões um ano antes. O conglomerado encerrou setembro com ativos totais de R$ 619,86 milhões, ante R$ 404,16 milhões um ano antes.

O balanço da instituição inclui duas grandes associações, do Itaú com o Unibanco e da Duratex com a Satipel, que criaram a maior fabricante de painéis de madeira do hemisfério sul.