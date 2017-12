Japão autoriza importação de manga brasileira Brasília, 5 - Depois de 32 anos de negociação, o governo japonês autorizou hoje, oficialmente, as importações de manga do Brasil. Foi publicado no diário oficial japonês decreto autorizando a importação da fruta brasileira. Os japoneses importarão manga da variedade tommy atkins. As vendas devem somar 5,2 mil toneladas por ano e gerar receita cambial de US$ 10,4 milhões, estimou o Ministério da Agricultura do Brasil. Essa variedade de manga é produzida no Vale do São Francisco, no município de Livramento, na Bahia, e em regiões de São Paulo. No ano passado, a produção brasileira de manga foi de 820 mil toneladas, sendo que 90% é da variedade que será exportada para o Japão. Em 2003, as exportações de manga renderam US$ 71 milhões ao País, com embarques para os Estados Unidos e a União Européia.