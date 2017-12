Japão confirma 12º caso da doença de vaca louca, o 3º no ano São Paulo, 13 - O Japão confirmou hoje o 12º caso da doença da vaca louca no país - o 3º neste ano. O teste realizado na sexta-feira, na cidade de Shisui, no distrito de Kumamoto, em um animal de 5 anos deu positivo para encefalopatia espongiforme bovina (EEB). A informação foi divulgada hoje pelo porta voz do distrito Toshinori Takano. Segundo ele, um novo teste foi realizado hoje e confirmou a doença. A carne e os órgãos do animal não foram comercializados e a carcaça será incinerada, informou Takano. Representantes do governo não disseram se há outros animais contaminados na fazenda. Os outros dois casos confirmados este ano foram descobertos em fevereiro e março. Japão e Estados Unidos estão negociando o fim do embargo sobre as importações de carne bovina dos EUA, imposto desde dezembro. Os países tentam um acordo sobre a realização de testes em animais com menos de 20 meses de idade. As informações são da Dow Jones.