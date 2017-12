Japão confirma 13º caso da doença de vaca louca São Paulo, 22 - O Japão confirmou hoje o 13º caso de vaca louca no país, depois que o teste realizado em um animal de 8 meses do município de Nara deu positivo para encefalopatia espongiforme bovina (EEB), informou um oficial do governo. A informação também foi divulgada na agência de notícias local Kyodo News. O teste preliminar, realizado na terça-feira, já havia indicado a doença. Segundo o diretor do Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas de Tóquio, o teste final apenas confirmou a doença. A carne e os órgãos do animal não foram colocados no mercado, afirmaram os representantes do governo. As informações são da Dow Jones