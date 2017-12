Japão liberou importação de manga do Brasil, diz Ministério Pradópolis, 14 - Uma audiência pública realizada no último mês no Japão aprovou a liberação da importação de manga brasileira por parte daquela país. A informação foi divulgada há pouco pelo Ministério da Agricultura do Brasil. O início do comércio da fruta entre os dois países, que não ocorre há 27 anos, depende de uma visita de uma comissão de Defesa Sanitária do Japão ao Brasil, o que ainda não tem data marcada. Após a visita dessa comissão, deverão vir compradores do setor privado do Japão, que irão negociar diretamente com vendedores do Brasil. O mercado da manga no Japão movimenta US$ 55 milhões por ano e a perspectiva do Brasil é conseguir ocupar até um quarto desse mercado.