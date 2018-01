Johnson & Johnson compra marca Hipoglós no Brasil

A Johnson & Johnson anunciou nesta quarta-feira, 2, um acordo para aquisição da marca de creme contra assaduras Hipoglós no Brasil, adquirida da Procter & Gamble. O valor da transação não foi divulgado pelas companhias.

As empresas afirmaram que a operação deverá ser concluída ao fim do primeiro semestre de 2016. O negócio está sujeito à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A aquisição foi feita pela divisão de Consumo da Johnson & Johnson, que possui produtos de cuidados com o bebê, cuidados com a pele, saúde da mulher, medicamentos isentos de prescrição e de saúde bucal.