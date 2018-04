Juros caem, mas inadimplência cresce e retoma nível recorde

Pelo sétimo mês consecutivo, a taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras no crédito livre caiu em relação ao mês anterior. Contudo, este cenário não impediu que a taxa de inadimplência registrasse aumento pelo sétimo mês seguido.

Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central, em junho o juro médio ficou em 36,7%, menor do que os 37,9% praticados em maio. Boa parte dessa redução das taxas aconteceu pela diminuição de 0,9% do spread bancário, que é a diferença entre o custo da captação e o juro do empréstimo.

No sentido contrário, o BC divulgou que a parcela dos empréstimos com atraso superior a 90 dias atingiu 5,7% das operações no mês passado, ante 5,5% do mês anterior. Com esse aumento, a inadimplência do crédito livre retoma o nível recorde da série histórica, que havia sido observado em setembro de 2000.

O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, acredita que a inadimplência deve começar a cair no curto prazo "Os atrasos entre 15 e 90 dias já começaram a cair. Isso mostra a retomada do crédito e cria a expectativa de que a inadimplência deve apresentar estabilidade nos próximos meses", disse o chefe do Depec.

Volume de crédito aumenta

As operações de crédito do sistema financeiro apresentaram expansão de 19,7% entre junho de 2008 e junho de 2009. Na comparação com maio deste ano, o volume cresceu 1,3%. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central, o estoque de todos os empréstimos somava R$ 1,278 trilhão no fim do mês passado.

"O processo de recuperação do mercado de crédito prosseguiu em junho, refletindo, principalmente, expansões nas operações realizadas pelo BNDES e nas principais modalidades destinadas a pessoas físicas", afirma o documento divulgado nesta terça-feira. Com a expansão observada no mês passado, a participação do crédito no PIB atingiu 43,7%, ante 43,2% em maio deste ano, e 36,3% em junho de 2008.