Justiça do PR proíbe liberação de milho transgênico São Paulo, 19 - A Justiça Federal do Paraná proibiu anteontem em decisão liminar a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) de liberar qualquer variedade de milho transgênico para fins comerciais. A União tem 72 horas para se manifestar sobre a ação, movida por ONGs, que também pedem a anulação da liberação do milho Liberty Link, produzido pela Bayer, concedida pela CTNBio em maio. As entidades alegam que os riscos à saúde e ao meio ambiente associados ao milho Liberty Link foram ignorados pela CTNBio. A ação civil pública é movida pelas ONGs Terra de Direitos, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (ASPTA) e Associação Nacional dos Pequenos Agricultores (ANPA). As informações são do O Estado de S. Paulo