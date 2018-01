Korean Air anuncia fim do voo para São Paulo e Air France desiste de Brasília

LONDRES - A recessão e o dólar alto, que têm esvaziado aviões, levaram mais duas companhias aéreas internacionais a anunciar o fim de voos para o Brasil. Nesta sexta-feira, a Korean Air anunciou que deixará de voar entre São Paulo e Seul a partir do fim de setembro. A francesa Air France também reduzirá a oferta e anunciou nos últimos dias a desistência da rota entre Brasília e Paris.

Em um breve comunicado, a maior aérea coreana anunciou que deixará de voar para o Brasil em 26 de setembro. A rota entre o Brasil e a Coreia do Sul tem uma escala em Los Angeles, nos Estados Unidos, e opera atualmente três vezes por semana. Passageiros com reservas posteriores a essa data devem procurar a companhia ou o agente de viagens para remarcação ou reembolso.

O voo São Paulo - Los Angeles - Seul opera desde junho de 2008 e por muitos anos foi a única ligação entre o Brasil e a costa oeste dos EUA. A rota entre a capital paulista e Los Angeles, porém, ganhou a concorrência da American Airlines que voa diariamente entre as duas cidades desde o fim de 2013.

Com a chegada da concorrente, a Korean chegou a trocar o avião para o Brasil por um modelo menor: em 2015, o Boeing 777-300 com capacidade para 291 passageiros foi substituído por um Airbus 330-200 para 218 pessoas. Mesmo assim, a rota não conseguiu se manter viável.

Nos últimos dias, a Air France também anunciou redução da oferta de voos para o Brasil com o cancelamento da rota entre Brasília e Paris. O voo será interrompido em 15 de setembro e a companhia explica a decisão pela desaceleração econômica no País. Com a medida, passageiros da capital federal terão de se deslocar para São Paulo ou Rio de Janeiro para embarcar em aviões da companhia europeia.