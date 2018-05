KPN confirma venda da E-Plus à Telefonica Deutschland

Pela transação, a KPN receberá 5 bilhões de euros e terá uma participação de 17,6% na Telefonica Deutschland, que confirmou a compra por meio de um comunicado. O acordo foi concluído após meses de especulação sobre uma possível fusão entre as unidades alemãs das empresas. Com o negócio, a empresa poderá competir com as maiores operadoras de telefonia do país, a Deutsche Telekom e a Vodafone. A empresa combinada terá uma receita anual superior a 8 bilhões de euros. A conclusão da operação depende da aprovação das autoridades regulatórias e dos acionistas da KPN. Fonte: Dow Jones Newswires.