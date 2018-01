Kroton diz que está perto de comprar três empresas de educação básica

A Kroton informou que está em fases avançadas de negociação para aquisição de três empresas de educação básica e dois delas já estão, inclusive, no processo final de negociação. A informação consta de uma apresentação feita a investidores durante um evento do banco UBS e disponibilizada pela empresa por meio de comunicado ao mercado.

De acordo com a Kroton, o portfólio de potenciais aquisições conta ao todo com 16 empresas de ensino básico, segmento que inclui colégios e sistemas de ensino. Em alguns casos, a Kroton afirma que as negociações ainda estão em estágios iniciais. Entre as mais avançadas, no entanto, há - além dessas duas em fase final - uma empresa para o qual já foi enviada uma proposta de compra.

Líder no ensino superior no Brasil, a Kroton já possui um braço de ensino básico, mas passou a dar mais atenção a um plano de aquisições nesse segmento, em especial depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) barrou a fusão da companhia com a Estácio.

Na apresentação, a companhia afirma que seu foco na seleção de alvos para aquisição são os maiores grupos educacionais de ensino básico do Brasil. A Kroton apresentou dados indicando que os 10 maiores grupos do segmento possuem 72 mil alunos e, em sua maioria, cobram um valor médio superior a R$ 1 mil por mês.

Conforme informou a Coluna do Broadcast, a Somos Educação é vista como um alvo para uma aquisição da Kroton no ensino básico. A avaliação do mercado, conforme noticiou a coluna, é de que a venda da Somos para a Kroton nunca esteve tão perto de acontecer.

++ Somos Educação, da Tarpon, volta a cogitar venda para a Kroton

A Kroton afirmou ainda na apresentação que mira aquisições de ativos "premium" como um passo para que haja posteriormente uma expansão dessas marcas reconhecidas no segmento por meio de abertura de novas unidades ou outras aquisições menores.

"Marcas com forte reputação têm grande potencial de ganho de market share em expansões", afirma a companhia. De acordo com a empresa, a abertura de novas unidades na região de influência de uma marca adquirida representa o maior potencial do plano de negócios da empresa na educação básica.