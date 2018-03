Kuweit estuda compra de caças franceses Rafale

"Obviamente estaríamos orgulhosos de ter o Rafale no coração de nossas forças armadas no Kuweit. Esperamos ver as condições para isso em breve", disse o xeique Jaber a repórteres após encontro com seu equivalente francês, Herve Morin, em Paris.

"É verdade que esperamos ter o Rafale em nossa força aérea", afirmou, em comentários traduzidos para o francês por um intérprete.

O Rafale, o maior novo avião de combate da Dassault, tornou-se o centro da indústria bélica da França, mas tem enfrentado problemas em encontrar compradores, apesar dos esforços das autoridades francesas.

O governo brasileiro, que analisa propostas para a compra de aviões de combate para a modernização da frota da Força Aérea Brasileira (FAB), afirmou no início do mês estar mais inclinado a adquirir os caças Rafale pela oferta de transferência irrestrita de tecnologia.

(Reportagem de Crispian Balmer)