Lácteos: exportações crescem 52,8% de janeiro a agosto Brasília, 17 - As exportações de produtos lácteos renderam US$ 49,5 milhões no acumulado de janeiro a agosto deste ano, resultado que supera as exportações totais de US$ 48,5 milhões em todo o ano passado, mostram números divulgados hoje pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Em volume, as exportações de lácteos atingiram 35 mil toneladas entre janeiro e agosto deste ano, 52,8% a mais que as 23 mil toneladas de igual período de 2003. Em agosto, os principais produtos lácteos enviados ao Exterior foram leite em pó e leite condensado. As remessas de leite em pó somaram, no mês passado, US$ 3,9 milhões; e as de leite condensado, US$ 1,7 milhão. Nos oito primeiros meses deste ano, as exportações de leite em pó e condensado já renderam US$ 36,8 milhões, frente US$ 35,8 milhões, em todo 2003. O presidente da Comissão Nacional da Pecuária de Leite (CNPL), Rodrigo Alvim, lembrou que o Brasil continua ampliando o número de países para os quais exporta lácteos. As vendas de leite em pó integral, por exemplo, tiveram em agosto como principais destinos Israel, Venezuela, Argélia, Senegal e Trinidad Tobago. As remessas de leite condensado tiveram a Angola como principal destino, mas outros 19 países também são importantes compradores deste produto brasileiro, como Estados Unidos, Bolívia, Tunísia, Chile e Líbano. Com base nos resultados já acumulados, Rodrigo Alvim avalia que a balança comercial do setor deve ter superávit em poucos anos. O déficit acumulado em 2004, até agora, é de US$ 4,9 milhões. Em igual período do ano passado, o déficit na balança de lácteos era de US$ 49,5 milhões. Em todo o ano passado, houve déficit de US$ 63,8 milhões na balança de lácteos, mas a pior situação foi registrada em 1998, quando o país teve saldo negativo de US$ 503,6 milhões, descontadas as importações do total de exportações do setor. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).