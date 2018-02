Lançamento do São Paulo Ethanol Summit Lançamento do São Paulo Ethanol Summit Será lançado hoje, em São Paulo, no World Trade Center, o 'São Paulo Ethanol Summit 2007 - Novas Fronteiras do Etanol no século XXI'. Na ocasião, haverá uma palestra com o especialista em meio ambiente e energia da revista The Economist, Vijay Vaitheeswaran. Após a palestra da Vaitheeswaran, que publicou no ano passado o livro "Power to the People", um profundo estudo sobre a revolução energética e a forma como ela irá transformar nossas vidas e o futuro do planeta, haverá um debate entre os convidados para a cerimônia de lançamento do congresso. O Ethanol Summit será realizado nos dias 4 e 5 de junho de 2007.