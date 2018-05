Lançamentos da Gafisa somam R$ 461 mi no 2º tri

Por meio de nota distribuída na noite desta quinta-feira, 11, a Gafisa comunicou também que as vendas contratadas subiram 154% entre abril e junho na comparação com o primeiro trimestre do ano, totalizando R$ 553,6 milhões. Vendas de lançamentos representaram 47% do total, enquanto vendas de estoque representaram os 53% restantes. Contra o segundo trimestre de 2012, o recuo foi de 12%.

As vendas consolidadas sobre oferta (VSO) chegaram a 13,4% no segundo trimestre, ante 5,9% nos três primeiros meses do ano. A melhor performance na venda bruta e um menor volume de distratos no período contribuíram para a alta. A velocidade de vendas de lançamentos chegou a 44%.

Entre abril e junho, a Gafisa entregou 20 projetos, abrangendo 3.373 unidades. No primeiro semestre, os projetos entregues alcançaram 4.673 unidades, o que corresponde a uma redução de 62% se comparado ao mesmo período do ano anterior. O resultado dos seis primeiros meses do ano equivale a 30% das metas para o ano.