Laranja: produção brasileira em 2005/06 deve cair 14%, diz USDA São Paulo, 27 - A produção brasileira de laranja na safra 2005/06 deve alcançar 402 milhões de caixas, queda de 65 milhões de caixas, ou 14%, em comparação com a atual safra de 467 milhões de caixas. A estimativa é do Serviço Agrícola Internacional (FAS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A queda ficará concentrada na produção comercial do estado de São Paulo e do sul de Minas Gerais, que deverá ser de 320 milhões de caixas, queda de 60 milhões, ou de 15,8%, ante a produção de 2004/05. O Instituto de Economia Agrícola (IEA), pertencente à Secretaria de Agricultura de São Paulo, estimou a safra 2004/05 em 360 milhões de caixas, 20 milhões mais que o USDA. Segundo o FAS/USDA, a queda da safra será provocada pelo ciclo bianual dos pomares, pela queda dos preços da laranja e dos investimentos nos tratos culturais. O FAS/USDA estima a produção brasileira de suco de laranja concentrado e congelado em 1,135 milhão de toneladas, 65 Brix (medida de concentração de açúcar), ante 1,33 milhão em 2004/05. As exportações deverão ser de 1,225 milhão de t, praticamente o mesmo volume da atual safra. Elas serão mantidas no mesmo nível por conta dos estoques de passagem da safra 2004/05, previstos em 159 mil t. Os estoques de 2005/06 devem ficar em 51 mil t. As informações são da Dow Jones.