Latam projeta crescimento de 7,5% a 9,5% em sua margem operacional em 2018

A Latam Airlines divulgou nesta quinta-feira, 4, projeções preliminares para 2018. A companhia aérea destaca principalmente a previsão de crescimento da margem operacional, que deve ficar no intervalo entre 7,5% e 9,5%.

Ainda segundo o documento da Latam, está previsto um crescimento de 5% a 7% na oferta total de assentos da companhia a passageiros em 2018.

No mercado brasileiro, a projeção da aérea é de avanço de 2% a 4% neste indicador, enquanto que, para o mercado internacional e para os países de língua espanhola onde atua, a Latam prevê crescimento de 6% a 8%.

Para 2017, a previsão é de crescimento de 1% na oferta total e queda de 4% no mercado brasileiro.

Na oferta para cargas, a companhia aérea prevê um crescimento de 1% a 3%, ante queda de 7% para o ano de 2017.

As projeções levam em conta uma taxa de câmbio média de R$ 3,31, e o preço do combustível em US$ 73 o barril.