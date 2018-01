LATAM registra prejuízo líquido de US$ 219 mi em 2015, 99,6% a mais que ano anterior

São Paulo - O grupo LATAM Airlines, dona da TAM e da LAN, registrou um prejuízo líquido de US$ 16,3 milhões no quarto trimestre de 2015, revertendo assim o lucro de US$ 98,3 milhões registrado em igual intervalo do ano anterior. Com isso, o resultado de 2015 foi de US$ 219,184 milhões de prejuízo líquido, representando um avanço de 99,6% em comparação às perdas registradas em 2014, que foram de US$ 109,790 milhões.

O resultado do trimestre, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inclui uma despesa não-recorrente de US$ 71 milhões de custos com devolução de aeronaves, "relacionados principalmente à desativação gradual da frota de aeronaves Airbus A330, que deve ocorrer ao longo de 2016", informou o grupo.

Em novembro, o grupo havia anunciado que 20 aviões serão devolvidos neste ano e o cronograma de recebimento de novas aeronaves deve ser postergardo até 2018. Além da desativação da frota, a Latam menciona uma perda cambial de US$ 57,1 milhões, referente à desvalorização do peso argentino e do bolivar venezuelano.

De janeiro a dezembro de 2015, o lucro operacional somou US$ 513,919 milhões, ficando praticamente estável na comparação com 2014. A margem operacional passou de 4,1% para 5,1%.

O Ebitdar recuou 2,6% na comparação anual, para US$ 1,973 bilhão, com margem Ebitdar passando de 16,2% em 2014 para 19,5% em 2015. O Ebitda atingiu US$ 1,448 bilhão, queda de 3,7%, e a margem Ebitda subiu de 12,1% para 14,3%.