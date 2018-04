Lavoura-Pecuária: Embrapa realizará curso em Planaltina (DF) Lavoura-Pecuária: Embrapa realizará curso em Planaltina (DF) A integração lavoura-pecuária, alternativa para reverter a degradação das pastagens e possibilitar uma produção agropecuária sustentável, será tema de curso oferecido pela Embrapa Cerrados, em conjunto com outras Unidades da Embrapa, nos dias 4 e 5 de outubro na sede da Embrapa Cerrados em Planaltina (DF). As inscrições podem ser feitas no local do evento antes da abertura, programada para às 8h45 do dia 4 de outubro. Mais informações sobre o evento, pode entrar em contato com a Embrapa Cerrados pelo tel. (61) 3388-9863.