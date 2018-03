LDC-SEV anuncia intenção de realizar oferta pública de ações

A LDC-SEV, empresa recém-formada a partir da associação entre a Louis Dreyfus Commodities Bioenergia e a Santelisa Vale, pretende realizar uma oferta pública de ações em futuro próximo, de acordo com nota distribuída à imprensa nesta terça-feira, 27.

A nota também informa que o plano de expansão da nova empresa é agressivo, e que a LDC-SEV recebeu uma injeção de capital de R$ 800 milhões do próprio grupo e de investidores financeiros, que deverá sustentar a ambição da companhia de manter uma posição de liderança em crescimento e consolidação no setor de açúcar e bioenergia no Brasil.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a associação, a LDC-SEV terá 13 unidades industriais com capacidade de processamento de 40 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano e produção de 2,7 milhões de t de açúcar e 1,5 bilhão de litros de etanol. A nova empresa terá, ainda, capacidade para produzir 1 GWH/ano (gigawatt/hora/ano) de energia, o suficiente para atender o consumo de uma cidade de 3,5 milhões de habitantes.

Nesta terça-feira, em São Paulo, será realizada coletiva de imprensa na qual será detalhada a operação de associação entre a LDC Bioenergia, do Grupo Louis Dreyfus Commodities, e a Santelisa Vale, que foi ratificada nesta última segunda-feira em assembleia realizada em Sertãozinho (SP). Participam da coletiva, o CEO do Grupo LDC, Serge Schoen; o CEO da Louis Dreyfus Commodities Brasil, Kenneth Geld; e também o CEO da nova empresa LDC-SERV, Bruno Melcher.