Leilão de bois bate recorde em SP Um leilão de pecuária de elite da fazenda Guadalupe, realizado em Araçatuba, interior de São Paulo, atingiu recordes do ano para eventos fora do circuito das grandes exposições. Foram negociados R$ 7,2 milhões, uma média de R$ 231 mil por cada um dos 31 lotes. Para o proprietário da fazenda Guadalupe, Pedro Novis, presidente da holding da Odebrechet, a qualidade dos animais e a entrada de novos criadores motivaram os recordes. Nos leilões do fim de semana, um bezerro que há seis meses era vendido por R$ 2 mil, não saiu por menos de R$ 5 mil.