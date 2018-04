Leilão de Linhas de Transmissão do Madeira atrai 16 empresas Quinze empresas brasileiras e uma espanhola vão disputar as concessões para construir as linhas de transmissão do complexo do rio Madeira, em Rondônia, formado por duas usinas --Jirau e Santo Antonio-- e com capacidade para gerar 6.450 megawatts. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as empresas vão participar individualmente ou nos três consórcios registrados para o leilão que acontece nesta quarta-feira, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Pela primeira o leilão vai ser realizado em duas fases. Uma para escolha da tecnologia que será utilizada -- corrente contínua ou híbrida -- e outra para as ofertas da receita anual permitida. Serão leiloados cerca de 2.375 quilômetros de linhas para conexão ao Sistema Interligado Nacional. A previsão de entrada em operação comercial das instalações é de 36 a 50 meses, a partir da assinatura dos contratos de concessão. A estimativa de investimentos para todos os lotes, segundo a Empresa de Pesquisa Energética, é de 7,2 bilhões de reais. (Por Denise Luna)