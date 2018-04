Leite: Italac lança produto condensado em caixinha Leite: Italac lança produto condensado em caixinha O lançamento de leite condensado em embalagem longa vida da Italac será no dia 5 de outubro, a partir das 11h30, no ElOlivo, que fica na Rua Doutor Alberto Seabra, 1.307, Alto de Pinheiros. Haverá coletiva de imprensa seguida de almoço com um menu degustação especial preparado por Maria Luiza Ctenas.