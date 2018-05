Leite longa vida lidera alta dentro do grupo Alimentos

SÃO PAULO - Apesar de o grupo Alimentos ter registrado uma desaceleração da inflação, de 0,31% em maio para 0,04% em junho, alguns itens registram alta significativa de preços. Esse foi o caso do leite longa vida, que subiu 4,60% em junho e 20,43% em 12 meses.

O grupo Alimentos, no entanto, desacelerou e registrou no período a menor variação desde julho de 2011. De acordo com o IBGE, essa é a quinta desaceleração consecutiva de alimentos e bebidas no IPCA.

Conheça abaixo os itens dentro do grupo Alimentos que tiveram as maiores altas.