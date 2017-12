Leite: Rodrigues abre hoje congresso internacional em Campo Grande Brasília, 4 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa hoje, às 20h, da abertura do 4º Congresso Internacional do Leite, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O presidente da Câmara Setorial do Leite e Derivados, Rodrigo Sant'Anna Alvim, vai entregar ao ministro documento com todas as propostas de desenvolvimento do setor lácteo para os próximos anos. O encontro segue até domingo, dia 7. As informações são da assessoria de imprensa do ministério.