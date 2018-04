Liquidez de empresas latinas de rating baixo se deteriora--Fitch

A agência de classificação de risco revisou a cobertura de 42 emissores da América Latina com ratings de Probabilidade de Inadimplência do Emissor (IDR) de "B+" ou abaixo, e verificou que a liquidez e as posições de caixa dessas companhias têm se deteriorado em meio à severa desaceleração da economia global.

Entre os 42 emissores, 19 têm posições de liquidez classificadas como abaixo da média ou insatisfatória.

Isso representa um aumento acentuado em relação a 2008, quando somente seis das 31 companhias cobertas com similar revisão foram consideradas em igual situação. Dessas seis companhias, três entraram em inadimplência durante o segundo semestre de 2008.

Da mesma forma, a Fitch verificou que a tendência do fluxo de caixa de 26 das 42 companhias analisadas neste relatório também está abaixo da média ou insatisfatória. Em 2008, oito de 31 empresas partilharam dessa classificação e quatro delas agora apresentaram inadimplência em suas obrigações financeiras.

"As companhias da América Latina têm, em geral, sofrido com a demanda fraca e redução dos preços no mercado local", afirmou Joe Bormann, diretor senior da Fitch. Bormann destaca que a contração acentuada da demanda da Europa e dos Estados Unidos tem atingido os exportadores latinos fortemente.

(Por Silvia Rosa)