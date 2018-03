Locadora de veículos Movida pode abrir capital na Bolsa entre janeiro e fevereiro

A locadora de veículos Movida, da JSL, acaba de registrar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu prospecto preliminar para a realização de sua oferta inicial de ações (IPO). No início da semana foi a vez da Unidas, que também atua nesse mercado. O Broadcast, sistema de informações em tempo real do Grupo Estado, havia antecipado ambas operações.

O prospecto ainda não traz faixa indicativa de preços ou quantas ações serão ofertadas. Os bancos coordenadores são o Bradesco BBI, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander, BB Investimentos, Credit Suisse e XP. A listagem ocorrerá no Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas de governança corporativa da BM&FBovespa.

Em outubro, a empresa de diagnósticos por imagem Alliar encerrou um jejum de quase um ano e meio sem uma Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) na Bovespa. Em sua estreia, a companhia movimentou mais de R$ 766 milhões.

De janeiro a setembro a Movida registrou uma receita líquida de R$ 1,4 bilhão, aumento de 67,5% em relação ao observado no mesmo período do ano anterior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 235,1 milhões no período, aumento de 15,5% ainda na relação anual, segundo dados que constam no documento.

Como pediu o registro da oferta ainda em dezembro, a Movida poderá fazer seu IPO entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017, ainda se utilizando do desempenho financeiro referente ao terceiro trimestre deste ano.

O acionista vendedor, segundo o prospecto, é a própria JSL. A oferta também será primária, ou seja, com os recursos provenientes do IPO indo para o caixa da empresa.

A empresa utilizará o montante levantado em sua oferta primária para suportar seu plano de crescimento no mercado local por meio do aumento de frota e abertura de novos pontos de atendimento. Além disso parte dos recursos serão utilizados para o fortalecimento do seu capital de giro.

Hoje na BM&FBovespa já existe uma empresa do setor de locação de veículos com ações listadas, a Localiza.