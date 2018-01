Logística: curso analisa transporte de produto perigoso Logística: curso analisa transporte de produto perigoso A Associação Brasileira das Empresas de Tratamento Fitossanitário e Quarentenário (ABRAFIT) promove no próximo dia 06 de junho curso sobre transporte de produtos perigosos, que tem como objetivo esclarecer as exigências referente à Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O curso será ministrado pelo 1º Sargento PM Márcio Antônio Vaz de Oliveira, Instrutor do Curso de Especialização em Fiscalização do Transporte de Produtos Perigosos do Gabinete de Treinamento do Comando de Policiamento Rodoviário; Instrutor do Curso de Especialização em Trânsito Rodoviário do Gabinete de Treinamento do Comando de Policiamento Rodoviário; Representante da Polícia Rodoviária junto a Comissão de Estudos do Transporte de Produtos Perigosos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os seguintes temas serão discutidos durante o curso: Legislação pertinente ao transporte de produtos perigosos no âmbito nacional; Identificação dos veículos e embalagens destinadas ao transporte de produtos perigosos; Documentos exigidos no transporte de produtos perigosos; Conjunto de equipamentos para situação de emergência e proteção individual; Transporte de produtos perigosos em quantidades limitadas; Compatibilidade no transporte de produtos perigosos; Conduta preventiva e emergencial no transporte de produtos perigosos; Prescrições gerais no transporte de produtos perigosos, entre outros. O curso é aberto para prestadores de serviços de tratamento fitossanitário e quarentenário credenciados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e acontece dia 06 de junho das 9h às 13h na Associação Comercial de Santos, que fica na rua XV de Novembro, 137 - Santos/ SP. A inscrição custa R$50,00 e pode ser feita através do site www.abrafit.org.br/inscricao.htm. Mais informações através dos telefones (11) 5668-7444/ (11) 5522-3300 ou por e-mail abrafit@abrafit.org.br.