Logistica nos portos ameaça exportações de couro do Brasil O Brasil fechou saldo positivo de US$ 37,89 bilhões da balança comercial nos dez meses do ano, fruto do esforço exportador dos agentes econômicos das cadeias produtivas. Apesar das exportações terem alcançado US$ 113,37 bilhões até outubro, a economia brasileira tem crescido em média pífios 2,3% ao ano na última década, enquanto países asiáticos cresceram 4 vezes mais e a África, duas vezes mais. Segundo especialistas, o Brasil vem perdendo a competição global de crescimento e desenvolvimento para nações emergentes por diversos fatores. Um deles, o mais conhecido, é o chamado custo Brasil, um emaranhado de obstáculos e dificuldades que, por vezes, beira o colapso em diversos setores econômicos que dele dependem, particularmente no tocante à deficiente infra-estrutura do País. As precárias condições das estradas, ferrovias e portos brasileiros, por exemplo, não conseguem dar vazão ao escoamento de bens, serviços e riquezas criadas no País, inibindo ou mesmo prejudicando o processo de desenvolvimento econômico. Em que pese melhorias observadas nos últimos tempos, em grande parte pelo processo de privatização, o quadro de obstáculos enfrentado pelo sistema portuário merece capítulo à parte, em razão dos freqüentes embaraços provocados pela recorrência das paralisações realizadas por trabalhadores responsáveis pelos serviços de comércio exterior - a exemplo das greves realizadas por agentes da Anvisa e da Receita Federal, nos últimos meses. Outro contratempo é provocado pelo excesso de procedimentos burocráticos, que postergam a liberação de cargas, comprometendo o desempenho das exportações. A morosidade é tal que o prazo de liberação de contêineres no Brasil é de até trinta e nove dias, enquanto a média internacional não ultrapassa vinte e cinco dias. Para serem liberadas, as cargas brasileiras devem receber aprovação de vinte diferentes organismos, elevando os custos aduaneiros ao correspondente a até 20% do preço final. Neste cenário, o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), que representa cerca de 800 empresas que atuam na produção e processamento de couros, faz coro ao pleito feito por especialistas e entidades do setor, que reclamam investimentos para conferir competitividade às operações portuárias. A indústria curtidora embarca cerca de US$ 1,5 bilhão anualmente para mais de 85 países, e conquistou posição de liderança no mercado internacional de couros e depende, mais do que nunca, da competitividade do sistema portuário para manter suas posições nos mercados já conquistados e abrir novas frentes de negócios.