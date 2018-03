Logística: NTC realiza workshop sobre lei de transporte de cargas Logística: NTC realiza workshop sobre lei de transporte de cargas A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) promove hoje um workshop sobre disciplinamento do transporte rodoviário de cargas. Entre outros pontos, a lei publicada no Diário Oficial no dia 8 deve afetar o escoamento de produtos agrícolas, pois define multa por atraso nas operações embarque e desembarque das cargas. O encontro será gravado e transmitido no Programa NTC&Logística Online amanhã (31).