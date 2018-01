Logística: Porto de Santos registra em julho novo recorde de carga São Paulo, 31 - O Porto de Santos voltou a registrar em julho recordes de movimentação de cargas. O total acumulado neste ano até julho atingiu 39,051 milhões de toneladas, a maior marca já verificada para os sete primeiros meses, e representou expansão de 16,34% sobre igual período do ano passado. Também os 6,308 milhões de toneladas escoados no mês foram recorde para julho, apontando crescimento de 3,77% em comparação a julho de 2003. A previsão da Companhia Docas do Estado de São Paulo (autoridade portuária) é fechar 2004 com um giro de 68 milhões de toneladas, 14% mais que em 2003. No acumulado do ano, as exportações por Santos aumentaram 22,25%, para 26,575 milhões de toneladas. Até julho, o açúcar prossegue como a principal carga (em volume) movimentada em Santos, com aumento de 33% frente ao mesmo período em 2003, para 5,2 milhões de toneladas. O carvão lidera o ranking das importações, com evolução de 33% no acumulado do ano, para 1,7 milhão de toneladas. Santos movimentou no fluxo de exportação e importação 1,064 milhão de TEUs (unidades de contêiner) de janeiro a julho, 24,9% mais que em igual período em 2003. O valor gerado pelas exportações através do Porto de Santos foi de US$ 14,8 bilhões de janeiro a julho, garantindo uma participação de 28,2% sobre o total de US$ 52,3 bilhões exportados pelo País. As importações acumuladas representaram US$ 8,7 bilhões, correspondentes a 25,9% do total nacional de US$ 33,8 bilhões. (Renata Stuani)