Logística: Porto de Santos teve o melhor outubro da história São Paulo, 1 - O Porto de Santos estabeleceu novos recordes de movimentação de cargas em outubro, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Foi o melhor outubro da história, ao apontar 6,008 milhões de t ou 10,99% mais que em igual período do ano passado. No acumulado de janeiro a outubro, foram movimentados 57,515 milhões de t, um crescimento de 15,33% sobre os primeiros dez meses de 2003. Contêineres, açúcar e farelo de soja foram destaques de movimentação com outros recordes. Com 124.116 unidades movimentadas em outubro, o segmento de contêiner bateu o oitavo recorde mensal do ano e respondeu por uma participação de 33% do total de cargas no período. No acumulado anual, a parcela é de 29,4%. O açúcar, com 9,066 milhões de t embarcadas, ultrapassou em 8,9% o total da movimentação anual histórica do produto verificada no ano passado. Também o farelo de soja, com 3,256 milhões de t, superou o melhor movimento anual de 2003, com avanço de 21,02% apenas nos 10 primeiros meses deste ano. Até outubro, o açúcar permaneceu na liderança do ranking das mercadorias que passam pelo porto de Santos, com crescimento de 32,30% sobre o mesmo período do ano passado. Em segundo lugar, veio a soja em grão, que acusa ligeira queda de 1,05% na comparação com 2003, seguida pela soja peletizada, que cresceu 48,65% no acumulado anual. As exportações representaram quase 70% do movimento em outubro, com 4,032 milhões de t, uma expansão de 11,97% ante igual mês de 2003. No mesmo comparativo, as importações subiram 9,03%, para 1,975 milhão de t. No acumulado de janeiro a outubro, as remessas aos exterior totalizaram 39,497 milhões de t (+ 20,71%), enquanto os desembarques internos chegaram a 18,018 milhões.