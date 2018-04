Lojas de chá avançam e reforçam aumento do consumo da bebida

Desmistificar o chá como uma bebida que entra na mesa dos brasileiros apenas como ‘remédio’ ou aliado de dietas é o objetivo de empreendedores que investem em negócios focados no produto. Com a “missão pedagógica” de mostrar o potencial gastronômico de chás e infusões, as lojas e casas especializadas ganham cada vez mais força.

Dados da Euromonitor apontam crescimento no consumo da bebida no País. Em 2017, o volume vendido foi de 4,3 mil toneladas, um aumento de quase uma tonelada em relação a 2012. Os volumes são referentes apenas à venda de chás quentes. Para 2022, a previsão de vendas é de 5,2 mil toneladas.

A engenheira Monica Reno e a economista Mariana Schvartsman, mãe e filha, já tinham o hábito de consumir chá, mas nada que extrapolasse o sachê vendido em supermercados. Após uma viagem pela Europa, onde frequentaram casas de chá, aliada ao desejo de empreender surgiu a primeira unidade da Talchá, em 2010.

A loja oferece 70 tipos de infusões, além de utensílios relacionados à bebida. “Todos os nossos produtos são importados, porque ainda não temos uma produção de chá consolidada no Brasil. Temos chás e infusões de várias regiões, como Sri Lanka, Índia, Japão, África do Sul, entre outras”, diz Monica.

Hoje, são quatro lojas em São Paulo e um e-commerce. “Também trabalhamos o chá como opção de presente”, conta Mariana. Além das lojas, a Talchá fornece produtos para cafeterias e restaurantes. “O chá precisa ser compatível com a qualidade do café ou da comida”, diz Monica. As empresárias não informam dados de faturamento.

A empreendedora Mónica Costa escolheu uma casa na Vila Madalena para abrigar o Bistrô Ó-Chá, restaurante que tem como centro de sua culinária chás e infusões. A proximidade de Monica com a bebida vem de longa data. “Cresci em Macau, na China, e foi lá que tive contato com a cultura do chá”, conta.

Em 2012, Mónica, que é portuguesa, enxergou uma oportunidade de negócio em SP. “Percebi que o Brasil acompanhava uma certa tendência geral de aumento de consumo de chá, impulsionada pela questão da saúde e, depois, pela curiosidade, já que o chá tem uma história milenar, é um elemento de cultura.”

As mudanças de estação afetam o negócio, com aumento de 20% no fluxo de clientes durante o outono e o inverno. Por mês, passam cerca de mil pessoas pelo restaurante e pela loja do bistrô.

Aos 87 anos, Ume Shimadadecidiu reativar o chazal (plantação de chá) que tinha na cidade de Registro (SP). Ela tinha parado de produzir em 2010, quando perdeu o único cliente que tinha. Assim, em 2014, nasceu a marca de chá preto orgânico Obaatian. O neto de Ume, Yuki Hamasaki, está à frente do negócio na capital.

“Vendemos nosso chá em feiras de pequenos produtores e também para cerca de 20 restaurantes e cafeterias, além do e-commerce. Em maio, vamos abrir a nossa loja física, na Aclimação”, diz Hamasaki. Segundo ele, o faturamento em 2017 foi de R$ 85 mil e a produção é de cerca de 40 quilos por mês.