Londrina sedia conferência internacional de Agroenergia Londrina sedia conferência internacional de Agroenergia Consolidar o Brasil como maior produtor mundial de etanol - biocombustível feito à base de cana-de-açúcar para substituir a gasolina - promover parcerias para desenvolver a produção de outros tipos de combustíveis renováveis e avaliar as potencialidades energéticas e comerciais do país são alguns dos objetivos da primeira Conferência Internacional de Agroenergia (Conae), que será realizada entre os dias 18 e 20 de outubro em Londrina, norte do Paraná. A iniciativa é da Federação de Associações de Engenheiros Agrônomos do Paraná e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina e conta com o apoio de universidades, Embrapa, Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo , Embratur, Londrina Convention & Visitours Bureau, Itaipu Binacional, Universidade Tecnológica, Adetec, Confea /Crea. Sob o tema ?A Energia de um Futuro bem Presente?, o evento contará com a presença de renomados especialistas nacionais e internacionais. Ao longo dos três dias de evento, serão realizadas conferências e painéis sobre Cenários da Matriz Energética Mundial; Perspectivas Energéticas Mundiais; o Mercado do Etanol; o Mercado de Carbono; Biomassa Florestal; o Programa Brasileiro de Biodiesel; a Logística da Produção de Bioenergia; Cana-de-açúcar; Oleaginosas; Ameaças e Oportunidades a Agroenergia; Aproveitamento de Co-produtos; Rede de Pesquisas para a Agroenergia; Cenários Mundiais para o Mercado de Biodiesel. Inscrições para a Conae podem ser feitos pelo site: www.pjeventos.com.br/eventos/agroenergia .