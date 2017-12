Louisiana pode ter casos de ferrugem em lavoura comercial de soja São Paulo, 16 - Lavouras comerciais de soja da Louisiana, nos Estados Unidos, podem estar contaminadas pelo fungo da ferrugem asiática. A doença foi encontrada pela primeira vez no país na semana passada em campos de pesquisa do estado. Cinco amostras com suspeita de contaminação, retiradas de lavouras comerciais, foram levadas para um laboratório federal para análise ontem, segundo informações da Universidade do Estado da Louisiana. David Lanclos, especialista em soja da instituição, disse que ele e outros especialistas estão certos de que as amostras estão contaminadas pelo fungo da ferrugem. O resultado deve sair até o final desta semana. As informações são da Dow Jones.