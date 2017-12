Lucro da ADM cresce 77% no 1º trimestre do ano fiscal São Paulo, 29 - A Archer-Daniels Midland Co.(ADM) aumentou em 77% os lucros no primeiro trimestre do ano, como resultado da redução dos preços de grãos e oleaginosas que, segundo a empresa, melhoraram a liquidez da companhia. De acordo com o press release divulgado hoje, a receita com processamento no primeiro trimestre do ano fiscal (julho a setembro) subiu para US$ 266,30 milhões, ou 41 cents por açúcar, ante os US$ 150,20 milhões, ou 23 cents, em mesmo período de 2003. Uma pesquisa realizada por analistas da Thomsom First Call havia projetado ganhos de 27 cents por ação no período. A receita com vendas líquidas e outras operações subiu para US$ 8,97 bilhões no primeiro trimestre, contra US$ 7,97 bilhões no ano anterior. As informações são da Dow Jones.