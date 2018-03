Lucro da Ambev no 4º trimestre fica abaixo de estimativas

O lucro líquido de R$ 3,119 bilhões reportado pela Ambev no quarto trimestre de 2017 como lucro atribuído aos controladores ficou abaixo do esperado por analistas. O resultado foi 28% inferior à média das estimativas de seis instituições financeiras consultadas pelo Prévias Broadcast (BB Investimentos, Credit Suisse, Deutsche Bank, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander), a qual apontava para lucro atribuído aos controladores de R$ 4,374 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia no trimestre ficou em linha com o esperado. A empresa reportou Ebitda de R$ 7,296 bilhões ante estimativas de R$ 6,930 bilhões.

Também ficou de acordo com as expectativas a receita líquida de R$ 15,027 bilhões apurada pela Ambev no quarto trimestre. Os analistas esperavam, em média, receita de R$ 14,493 bilhões.

O Estadão/Broadcast considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.