Lucro da American Express sobe no 2o trimestre A American Express, quarta maior empresa de cartão de crédito dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira que o lucro do segundo trimestre subiu, com ajuda do aumento do gasto por detentores internacionais de cartões. A empresa registrou lucro de 1,057 bilhão de dólares, ou 0,88 dólar por ação, depois dos 945 milhões de dólares, ou 0,76 dólar por ação, de um ano antes. As ações da American Express avançaram mais de 6 por cento este ano, enquanto o índice Dow Jones U.S. Consumer Finance exibiu alta de 5 por cento. No pregão eletrônica, os papéis da empresa caíam 1,8 por cento, pois a receita da companhia veio abaixo das estimativas dos analistas de Wall Street. (Por Dan Wilchins)