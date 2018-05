Lucro da Anheuser-Busch Inbev sobe 284% no 2.º tri O lucro líquido da cervejaria Anheuser-Busch InBev subiu para US$ 7,45 bilhões no segundo trimestre de 2013, de US$ 1,94 bilhão no mesmo período de 2012, uma alta de 284%. O alívio da inflação sobre os alimentos e a Copa das Confederações no mercado do Brasil impulsionaram o volume de vendas de cerveja depois de um primeiro trimestre difícil para a companhia.