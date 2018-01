Lucro da Caixa cai 67% e soma R$ 998,1 milhões no 3º trimestre

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal registrou retração de 67% no lucro líquido do terceiro trimestre, para R$ 998,1 milhões, na comparação com o montante visto um ano antes, de R$ 3,037 bilhões.

No acumulado de nove meses deste ano, o lucro líquido da Caixa totalizou R$ 3,445 bilhões, queda de 47,1% ante igual período de 2015, quando o lucro acumulado era de R$ 6,520 bilhões.

A carteira de crédito da Caixa ampliada totalizou de R$ 699,6 bilhões ao final de setembro, alta de 5% em relação igual mês do ano passado. Em comparação com dezembro, a carteira aumentou 3%.

O índice de inadimplência da Caixa foi a 3,48% ao final de setembro, alta de 0,28 ponto porcentual em relação a junho, quando o índice foi de 3,20%. Segundo informou o banco em nota, o crescimento no período foi influenciado por um grupo econômico específico do setor de óleo e gás. Excluído esse efeito, a inadimplência alcançaria 3,26%, mais próxima do patamar do trimestre anterior, disse a Caixa.