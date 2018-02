Lucro da CCR atinge R$185 mi no 3o tri, queda de 15,7% A CCR, maior empresa de concessões de rodovias do Brasil em termos de receita, teve lucro líquido de 185 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 15,7 por cento ante o ganho de 219,4 milhões de reais um ano atrás.