Lucro da Coca-Cola recua 4% no 2º trimestre de 2013 A Coca-Cola registrou lucro líquido 4% menor no segundo trimestre deste ano, com ganho de US$ 2,68 bilhões, ou US$ 0,59 por ação. No mesmo período do ano passado, a companhia registrou lucro de US$ 2,79 bilhões, ou US$ 0,61 por ação. Excluindo itens como despesas com reestruturação, operações de hedge e questões tributárias, o lucro ajustado da empresa no último trimestre cresceu de US$ 0,61 para US$ 0,63 por ação.