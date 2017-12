Lucro da Coca-Cola sobe 20% a US$ 3,11 bi no segundo trimestre

NOVA YORK - A Coca-Cola informou que teve lucro líquido de US$ 3,11 bilhões (ou US$ 0,71 por ação) no segundo trimestre deste ano, 20% maior que o ganho de US$ 2,6 bilhões (US$ 0,58 por ação) registrado em igual período de 2014. Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 0,63, superando a previsão de analistas consultados pela Thomson Reuters, de US$ 0,60.

Na mesma comparação, a receita caiu 3,3%, a US$ 12,2 bilhões, mas ficou ligeiramente acima das expectativas, que eram de US$ 12,1 bilhões. Apesar da queda na receita, houve aumento de 1% no volume mundial de refrigerantes e avanço de 5% no de bebidas não gaseificadas.

A Coca-Cola teve um bom desempenho apesar do impacto de flutuações cambiais. O dólar mais forte reduziu o valor das vendas da empresa no exterior. Para compensar o efeito, a campanhia que elevou os preços na América do Norte. Como obtém a maior parte de seu lucro no exterior, a empresa é vulnerável a efeitos cambiais ao converter seus resultados para o dólar. Fonte: Dow Jones Newswires.