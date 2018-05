Lucro da Colgate-Palmolive cai 11% no 2ºtri A Colgate-Palmolive divulgou nesta quinta-feira, 25, que teve lucro líquido de US$ 561 milhões (US$ 0,60 por ação) no segundo trimestre, uma queda de 11% na comparação com o lucro do mesmo período do ano passado, de US$ 627 milhões (US$ 0,65 por ação). O lucro ajustado subiu para US$ 0,70 por ação, de US$ 0,67 por ação. A receita aumentou 1,9%, para US$ 4,35 bilhões.